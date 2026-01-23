Busitalia (Gruppo FS) si rafforza nella mobilità turistica integrata con il Gruppo City Sightseeing Italia

(Teleborsa) -, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata,, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.L’operazione rientra tra le iniziative didel Piano Strategico del Gruppo FS, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici.Il Gruppo City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.“Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiaratoQuesta acquisizione rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di Busitalia e del Gruppo FS nel settore della, in coerenza con la strategia di Trenitalia orientata al presidio e alla differenziazione del. L’operazione favorisce l’, attraverso soluzioni di intermodalità ferro-gomma che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città.