OPS Italia, ricavi semestrali in forte accelerazione e piano di rilancio al 2028

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di OPS Italia
, società quotata su Euronext Milan attiva nei servizi per l'energia e la telefonia, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, delineando un quadro di profonda trasformazione e crescita. I risultati del primo semestre evidenziano ricavi pari a 2,8 milioni di euro
, segnando un incremento significativo di 2,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Sebbene l'EBITDA risulti ancora negativo per 0,6 milioni di euro
, il dato mostra un chiaro miglioramento rispetto alla perdita di 1 milione di euro registrata nell'esercizio precedente.
Parallelamente ai dati contabili, il CdA ha deliberato l'aggiornamento del Piano Industriale per il periodo 2025-2028
. Le nuove linee guida strategiche mirano a consolidare il posizionamento della società nel mercato energetico, puntando sul miglioramento della redditività operativa e sull'espansione dei servizi. La strategia di rilancio
, definita dalla società come una vera e propria "rinascita", ha ricevuto un segnale di fiducia importante dai revisori contabili, superando la precedente situazione di "no opinion" sui bilanci.
Sul fronte delle operazioni straordinarie
, OPS Italia ha annunciato il perfezionamento di un accordo per l'acquisizione di Lago di Codana
, operazione del valore complessivo di 3 milioni di euro. L'accordo prevede il conferimento della partecipazione nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi. Tale acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di diversificazione e rafforzamento degli asset societari, finalizzata a sostenere gli obiettivi di crescita fissati nel nuovo piano industriale a lungo termine.