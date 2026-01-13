OPS Italia, ricavi semestrali in forte accelerazione e piano di rilancio al 2028

OPS Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan attiva nei servizi per l'energia e la telefonia, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, delineando un quadro di profonda trasformazione e crescita. I risultati del primo semestre evidenziano ricavi pari a, segnando un incremento significativo di 2,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Sebbene l'EBITDA risulti ancora negativo per, il dato mostra un chiaro miglioramento rispetto alla perdita di 1 milione di euro registrata nell'esercizio precedente.Parallelamente ai dati contabili, il CdA ha deliberato l'aggiornamento del. Le nuove linee guida strategiche mirano a consolidare il posizionamento della società nel mercato energetico, puntando sul miglioramento della redditività operativa e sull'espansione dei servizi. La strategia di, definita dalla società come una vera e propria "rinascita", ha ricevuto un segnale di fiducia importante dai revisori contabili, superando la precedente situazione di "no opinion" sui bilanci.Sul fronte delle, OPS Italia ha annunciato il perfezionamento di un accordo per l'acquisizione di, operazione del valore complessivo di 3 milioni di euro. L'accordo prevede il conferimento della partecipazione nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi. Tale acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di diversificazione e rafforzamento degli asset societari, finalizzata a sostenere gli obiettivi di crescita fissati nel nuovo piano industriale a lungo termine.