EPH, accordo per hub fotovoltaico da 50 MW in Tunisia

(Teleborsa) - EPH compie un passo strategico nel settore delle energie green attraverso la firma di unper lo sviluppo di una centrale fotovoltaica in, nella regione di Sfax. L’operazione, siglata insieme ae al partner locale, segna l’ingresso della società milanese in un progetto infrastrutturale di ampio respiro, coerente con le linee guida di diversificazione industriale e rilancio societario.L’accordo prevede la costituzione di una(SPV) che gestirà l'intero ciclo di vita dell’impianto: dallo sviluppo al finanziamento, fino alla costruzione su una superficie di oltre 50 ettari. La compagine azionaria della SPV vedrà EPH e RONA detenere ciascuna una quota del 40%, mentre il restante 20% farà capo al partner tunisino, il quale conferirà direttamente la(quasi 500.000 mq) come apporto al. Ilprevede una scalabilità progressiva: si partirà con un'installazione iniziale di 10 MW per puntare a una capacità complessiva non inferiore a 50 MW.Sotto il profilo dei, l'operazione punta alla stabilità di lungo periodo. Una volta operativa, la SPV stipulerà un Power Purchase Agreement (PPA) con la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), con una. Questo contratto, che sarà oggetto di negoziazione specifica, dovrebbe includere meccanismi di indicizzazione atti a proteggere i flussi finanziari nel tempo.Il comunicato specifica che l'accordo ha natura preliminare e programmatica: al momento non sono stati assunti impegni di spesa vincolanti al di fuori della costituzione della SPV e dei costi di studio. Questa cautela è legata al delicatoche la società sta portando avanti. Eventuali futuri finanziamenti o garanzie dovranno infatti passare al vaglio degli organi competenti in coerenza con l'evoluzione del nuovo percorso societario.Le prossime fasi vedranno le parti impegnate in attività die s, passaggi necessari per ottenere i permessi operativi e avviare i cantieri.