Milano 13:43
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:43
10.099 +0,54%
Francoforte 13:43
25.226 +0,39%

Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BNP Paribas più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto d'oltralpe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 85,79 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 87,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
