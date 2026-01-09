Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BNP Paribas
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Istituto d'oltralpe
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 85,79 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 87,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)