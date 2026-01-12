Parigi: performance negativa per BNP Paribas

banca francese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 86,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 87,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)