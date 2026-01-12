Parigi: performance negativa per BNP Paribas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di BNP Paribas
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 86,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 87,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)