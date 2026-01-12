Milano 11:56
45.649 -0,15%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:56
10.123 -0,02%
Francoforte 11:56
25.316 +0,22%

Parigi: performance negativa per BNP Paribas

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per BNP Paribas
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di BNP Paribas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 86,25 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 87,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```