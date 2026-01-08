BNP Paribas: fiduciosa che sentenza su ruolo in guerra Sudan sarà ribaltata in appello

BNP Paribas

(Teleborsa) -, grande banca francese, è "completamente preparata" per il ricorso contro una sentenza secondo cui avrebbe contribuito alla guerra in Sudan fornendo servizi finanziari al governo di Omar al-Bashir in violazione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La banca è "", si legge in una nota, dopo che ieri un tribunale ha certificato la sentenza di ottobre e aperto la strada a BNP Paribas per presentare ricorso.Secondo BNP Paribas, la sentenza è "fondamentalmente" e intende dimostrare in appello che i criteri legali applicati in giudizio si basavano su un'applicazione errata del diritto svizzero pertinente e che un esame completo ed equo dei fatti richiede l'archiviazione del caso.Inoltre, "la sentenza di ottobre è. Qualsiasi tentativo di estrapolazione o speculazione è necessariamente errato", si legge nella nota.Il verdetto di ottobre, emesso da un tribunale di Manhattan, hache hanno testimoniato sulle violazioni dei diritti umani commesse durante il regime di Bashir. Secondo gli avvocati dei querelanti, la sentenza potrebbe aprire la strada a ulteriori azioni legali da parte di oltre 20.000 rifugiati sudanesi residenti negli Stati Uniti, con richieste di risarcimento per miliardi di dollari.