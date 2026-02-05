Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 18:43
24.750 -0,57%
Dow Jones 18:43
49.191 -0,63%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

Pesante sul mercato di New York STERIS

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York STERIS
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni, che tratta in perdita dell'11,32% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STERIS, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di STERIS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 245,5 USD e primo supporto individuato a 224,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 266,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```