Pesante sul mercato di New York STERIS

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti e servizi per la prevenzione delle infezioni
, che tratta in perdita dell'11,32% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STERIS
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di STERIS
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 245,5 USD e primo supporto individuato a 224,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 266,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)