Violenza sulle donne, Nave: “Coinvolgere giovani generazioni nella battaglia culturale”

(Teleborsa) - "Per combattere la violenza sulle donne servono. A partire dal cambiamento culturale della nostra comunità. Non siamo. C’è la necessità di doverne parlare di più per scardinare quel filo conduttore comune che si registra in tutte le tragedie che vivono queste famiglie:. Per questo continueremo a promuovere momenti di ascolto e confronto su questo tema coinvolgendo soprattutto le generazioni più giovani, come abbiamo fatto oggi".Sono le parole delpromotore del convegno, svoltosi presso la sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica moderato dalla giornalista Sara Manfuso. Ospiti dell’iniziativa gli studenti dell’istituto Ferraris – Puccini di Marcianise che hanno presentato il cortometraggio da loro realizzato sul tema della violenza sulle donne. Ai ragazzi è stato indirizzato il video messaggio dell’attrice Barbara De Rossi, da anni impegnata in campagne di sensibilizzazione su questo tema.Il coinvolgimento degli uomini violenti in percorsi di recupero è centrale per la: "In Italia negli ultimi 30 anni abbiamo fatto un salto in avanti notevole. Siamo partiti dal delitto d’onore, che giustificava e riconosceva il diritto di morte che aveva l’uomo, mentre oggi la società non accetta più questa figura e gli stessi uomini ripudiano queste violenze. Come M5sinseriti nella rete dei centri antiviolenza proprio per offrire gli strumenti agli uomini per cambiare".Il"Una storia che si svolge all’interno di una famiglia di ceto medio alto che, nonostante la facciata di apparente benessere, nasconde lo spettro della violenza.. Nel cortometraggio ne esce con la forza dell’amore per la figlia. Ma bisogna trovare la chiave per aiutare le donne vittime di violenza, che ben comprendono la violenza dei loro compagni, a uscire da questa barriera".Laha evidenziato come "la violenza sulle donne non riguarda solo categorie meno abbienti, le donne che la subiscono hanno paura di dare voce a sé stesse per potersi liberare dai fardelli e farsi aiutare".Per la"la violenza, fino a poco tempo fa, veniva rappresentata solo legata a dei ceti sociali medio bassi. In realtà vediamo la trasversalità della violenza.. La cultura, che è sicuramente uno dei fattori di prevenzione, da sola non è sufficiente. Nella violenza domestica è difficile uscire dagli script di comportamento per cui ci sono dei copioni che si ripetono costantemente che rendono la vittima sopraffatta".Tanta emozione nell’intervento di: "Ho voluto questo cortometraggio, girato a Firenze, perché è un po’ la mia storia. È il mio settimo cortometraggio istituzionale ma questo è sicuramente quello che mi tocca di più".La, ha illustrato il suo disegno di legge a sostegno delle donne vittime di violenza: "Le donne che denunciano si sentono spesso sole e la mancanza di garanzia di vedersi coperte le spese legali è un’ulteriore barriera. Con il mio ddl proponiamo che, laddove c’è querela penale,, cosa che invece oggi non accade costringendo la vittima ad un ulteriore stress economico e psicologico. Una proposta di buon senso che ora è in commissione Giustizia e mi auguro venga approvata dai colleghi".Laha confermato "quanto parlare di violenza sulle donne non sia facile soprattutto per chi racconta tutti i giorni queste storie.Il racconto della verità di quello che si dice e non si dice, è sempre particolarmente complesso e sofferto".