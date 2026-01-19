Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Lucaselli: “Iniziativa importante per tutela donne”

(Teleborsa) - “La violenza sulle donne purtroppo non è un fatto privato, è un fatto che riguarda la collettività e sempre con più attenzione. Le istituzioni devono guardare a questo fenomeno. Il governo Meloni ha fatto tantissimo, non soltanto in ambito legislativo, ma cercando di raccontare la necessità di un cambio culturale, che è la base perché episodi che ormai sono diventati strutturali nella nostra cultura vengano invece completamente debellati”. A dirlo, Deputata della Repubblica della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, parlando a margine dell’evento inaugurale del nuovodella Fondazione Policlinico Universitariorealizzato in collaborazione con l’“L’iniziativa di oggi, quella di aprire un centro antiviolenza all'interno di un ospedale, è un'iniziativa importantissima perché si creano luoghi in cui le donne che subiscono violenza possono sentirsi tutelate, possono sentirsi più sicure di raccontare la violenza che subiscono e quindi di chiedere finalmente aiuto. Dobbiamo fare in modo che questa buona politica ospedaliera venga portata in tutta Italia”, ha concluso la deputata Lucarelli.