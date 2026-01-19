Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Di Salvo: “E’ importante avere presidio forte su territorio”

Economia, Salute e benessere
Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Di Salvo: “E’ importante avere presidio forte su territorio”
(Teleborsa) - “La cronaca ci restituisce purtroppo quotidianamente nuovi episodi gravissimi, pensate al femminicido di Anguillara. La violenza contro le donne non è un'emergenza, è un fatto purtroppo strutturale. Come si combattono? Intanto con l'educazione. Insegnando nelle scuole il rispetto per le persone. E poi bisogna avere sul territorio un presidio forte di punti di riferimento. Un luogo dove le donne possono trovare, incontrare competenze ed essere prese in carico. E anche rompere in questo modo il senso di solitudine che ti può sopraffare in quei momenti”. Queste le parole di Titti Di Salvo, Presidente del IX Municipio di Roma Capitale, intervenendo a margine dell’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei APS.


“Spesso la violenza è dentro le mura di casa e quindi uno dei primi problemi è: dove vado, dove scappo, se non uno stipendio, non un lavoro, dove porto i bambini. Quindi è molto importante avere punti di riferimento nel territorio competenti. E’ fondamentale che ci sia questa iniziativa del campus che apprezziamo moltissimo”, ha concluso.


Condividi
```