Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Di Salvo: “E’ importante avere presidio forte su territorio”

(Teleborsa) - “La cronaca ci restituisce purtroppo quotidianamente nuovi episodi gravissimi, pensate al femminicido di Anguillara. La violenza contro le donne non è un'emergenza, è un fatto purtroppo strutturale. Come si combattono? Intanto con l'educazione. Insegnando nelle scuole il rispetto per le persone. E poi bisogna avere sul territorio un presidio forte di punti di riferimento. Un luogo dove le donne possono trovare, incontrare competenze ed essere prese in carico. E anche rompere in questo modo il senso di solitudine che ti può sopraffare in quei momenti”. Queste le parole di, Presidente del IX Municipio di Roma Capitale, intervenendo a margine dell’inaugurazione del nuovodella Fondazione Policlinico Universitariorealizzato in collaborazione con l’“Spesso la violenza è dentro le mura di casa e quindi uno dei primi problemi è: dove vado, dove scappo, se non uno stipendio, non un lavoro, dove porto i bambini. Quindi è molto importante avere punti di riferimento nel territorio competenti. E’ fondamentale che ci sia questa iniziativa del campus che apprezziamo moltissimo”, ha concluso.