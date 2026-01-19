Milano 17:35
Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Lorenzin: “Affrontare tema sotto tutti punti di vista”
(Teleborsa) - “La salute della donna passa dalla sua integrità fisica e psichica, inoltre il tasso di femminicidi ad oggi è in incremento, nonostante tutte le misure che abbiamo messo in campo in Parlamento e negli ultimi dieci anni. Dobbiamo affrontare il tema della violenza contro le donne da tutti i punti di vista, partendo da quelli che sono i punti di riferimento sul territorio come i poliambulatori, le realtà sanitarie e gli ospedali”. Queste le parole della Senatrice della Repubblica della Commissione Bilancio, Beatrice Lorenzin, intervenendo a margine dell’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei APS.


Secondo la senatrice Lorenzin, “inasprire le pene è utile dal punto di vista della punizione e ormai più che dare l’ergastolo, è difficile immaginare qualcos'altro. C’è però tutto un lavoro da fare a monte che è fondamentale, bisogna intervenire nelle relazioni tra le persone fino a quando sono bambini. Imparare a rispettare l'altro, l'altra e rispettare se stessi. Abbattere la cultura dell'odio, questa è la sfida di questo momento in cui anche le piattaforme spingono verso invece un incremento dell'aggressività e di un linguaggio sempre più votato all'odio e in particolare all'odio contro le donne”.


