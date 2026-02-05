Volvo, crollo del 22% in Borsa dopo i conti

Volvo Car

(Teleborsa) -crolla in Borsa a Stoccolma dopo la pubblicazione dei conti. Il titolo del produttore svedese, controllato dalla cinese Geely, è arrivato a cedere oltre il 24% in seguito alla pubblicazione dei, segnando la peggiore performance giornaliera della sua storia finanziaria. Il mercato ha reagito negativamente alla caduta dell', crollato del 68% a(circa 159 milioni di euro) rispetto ai 5,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, riflettendo un impatto dei dazi e della debolezza della domanda molto più pesante del previsto.Ledel gruppo sono state travolte da una combinazione di fattori esterni critici che hanno eroso i margini. I ricavi trimestrali sono scesi del 15,8% a 94,4 miliardi di corone (circa 8,32 miliardi di euro), penalizzati dall'aumento delle tariffe doganali sulle importazioni tra Stati Uniti ed Unione Europea e dalla rimozione degli incentivi per i veicoli elettrici nel mercato americano. Inoltre, la feroce concorrenza nelha costretto l'azienda a una politica di sconti aggressiva che ha ridotto il margine lordo al 15,8%, contro il 20,4% registrato nel terzo trimestre.Nonostante il quadro trimestrale allarmante, il CEOha dichiarato che ilda 18 miliardi di corone (circa 1,58 miliardi di euro) è in linea con le aspettative, avendo già permesso di generare un flusso di cassa libero positivo per 8,8 miliardi nel trimestre grazie a tagli strutturali e alla riduzione di 3.000 posti di lavoro effettuata lo scorso anno. Samuelsson ha sottolineato che le azioni intraprese nel 2025 hanno stabilito una base di costi inferiore, preparando l'azienda a una gestione più efficiente delle sfide geopolitiche e regolatorie che continueranno a caratterizzare il settore automobilistico globale.Per il 2026, Volvo Cars punta a tornare alla crescita deianno su anno, scommettendo sul successo dei nuovi modelli elettrici come la EX60, il SUV mid-size che ha già ricevuto un'accoglienza positiva negli ordini iniziali.Tuttavia, il management ha avvertito che l'ambiente esterno rimarrà persistentemente difficile a causa della pressione sui prezzi, dell'incertezza normativa e di un sentiment deipiù debole. In risposta, l'azienda intensificherà le sinergie cone proseguirà con la riduzione dei costi variabili e indiretti per proteggere la redditività a lungo termine.