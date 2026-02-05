Volvo, crollo del 22% in Borsa dopo i conti

(Teleborsa) - Volvo Car
crolla in Borsa a Stoccolma dopo la pubblicazione dei conti. Il titolo del produttore svedese, controllato dalla cinese Geely, è arrivato a cedere oltre il 24% in seguito alla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2025
, segnando la peggiore performance giornaliera della sua storia finanziaria. Il mercato ha reagito negativamente alla caduta dell'utile operativo
, crollato del 68% a 1,8 miliardi di corone svedesi
(circa 159 milioni di euro) rispetto ai 5,6 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, riflettendo un impatto dei dazi e della debolezza della domanda molto più pesante del previsto.
Le performance
del gruppo sono state travolte da una combinazione di fattori esterni critici che hanno eroso i margini. I ricavi trimestrali sono scesi del 15,8% a 94,4 miliardi di corone (circa 8,32 miliardi di euro), penalizzati dall'aumento delle tariffe doganali sulle importazioni tra Stati Uniti ed Unione Europea e dalla rimozione degli incentivi per i veicoli elettrici nel mercato americano. Inoltre, la feroce concorrenza nel mercato cinese
ha costretto l'azienda a una politica di sconti aggressiva che ha ridotto il margine lordo al 15,8%, contro il 20,4% registrato nel terzo trimestre.
Nonostante il quadro trimestrale allarmante, il CEO Håkan Samuelsson
ha dichiarato che il piano di turnaround
da 18 miliardi di corone (circa 1,58 miliardi di euro) è in linea con le aspettative, avendo già permesso di generare un flusso di cassa libero positivo per 8,8 miliardi nel trimestre grazie a tagli strutturali e alla riduzione di 3.000 posti di lavoro effettuata lo scorso anno. Samuelsson ha sottolineato che le azioni intraprese nel 2025 hanno stabilito una base di costi inferiore, preparando l'azienda a una gestione più efficiente delle sfide geopolitiche e regolatorie che continueranno a caratterizzare il settore automobilistico globale.
Per il 2026, Volvo Cars punta a tornare alla crescita dei volumi
anno su anno, scommettendo sul successo dei nuovi modelli elettrici come la EX60, il SUV mid-size che ha già ricevuto un'accoglienza positiva negli ordini iniziali.
Tuttavia, il management ha avvertito che l'ambiente esterno rimarrà persistentemente difficile a causa della pressione sui prezzi, dell'incertezza normativa e di un sentiment dei consumatori
più debole. In risposta, l'azienda intensificherà le sinergie con Geely
e proseguirà con la riduzione dei costi variabili e indiretti per proteggere la redditività a lungo termine.