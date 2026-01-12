L'UE autorizza l'acquisizione di Swecon da parte di Volvo

Volvo

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Swecon Baumaschinen (Germania), Swecon Anlaggningsmaskiner ed Entrack Sverige (collettivamente Swecon) da parte di Volvo Construction Equipment (), tutte con sede in Svezia. L'operazione riguarda principalmente il settore delle macchine per l'edilizia.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo. In particolare, la Commissione ha riscontrato che l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei paesi in cui Swecon opera come concessionario esclusivo di Volvo, poiché Swecon non acquista né distribuisce attrezzature o pezzi di ricambio concorrenti in tali giurisdizioni. In altri paesi, le attività di Swecon sono solo marginali e l'operazione non modificherebbe sostanzialmente la struttura dei mercati rilevanti. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.