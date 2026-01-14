Amazon ricorrerà in appello nonostante l'Antitrust abbia ridotto la sanzione

(Teleborsa) - Amazon
, colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, intende ricorrere in appello
contro la decisione di un tribunale italiano che ha ridotto una multa imposta dall'Antitrust.Lunedì
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ridotto a 752,4 milioni di euro
da 1,13 miliardi di euro la multa inflitta ad Amazon nel novembre 2021 per aver abusato della sua posizione dominante
, limitando la concorrenza nei servizi logistici di e-commerce ne nostro paese. Una sentenza del Tar Lazio di settembre 2025 ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Amazon.
"Come già detto in precedenza, siamo fortemente in disaccordo con la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e continueremo a sottolineare la nostra posizione nel corso del procedimento legale
", ha detto Amazon a Reuters. Secondo MF, anche l'autorità di regolamentazione italiana farà ricorso contro la decisione di ridurre la multa.