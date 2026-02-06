Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Aggressivo ribasso per il derivato italiano, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,63%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 46.560. Primo supporto visto a 45.480. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 45.010.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)