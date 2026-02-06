Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Chiusura in rosso per il CABLE, che termina la seduta segnando un calo dello 0,81%.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3488 con area di resistenza individuata a quota 1,3648. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3434.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)