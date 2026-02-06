Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Chiusura in rosso per il CABLE, che termina la seduta segnando un calo dello 0,81%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3488 con area di resistenza individuata a quota 1,3648. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3434.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
