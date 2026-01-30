Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Le implicazioni di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3877. Possibile una discesa fino al bottom 1,3708. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,4046.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)