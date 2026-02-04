Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il CABLE, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.
La tendenza di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,3713 e supporto a 1,3678. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,3748.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)