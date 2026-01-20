Milano 13:20
44.516 -1,50%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:20
10.084 -1,09%
Francoforte 13:20
24.558 -1,61%

Piazza Affari: giornata depressa per Avio

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Avio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
