Piazza Affari: rosso per Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana
, che presenta una flessione del 3,61%.
La tendenza ad una settimana di Avio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di Avio
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 34,02 Euro e supporto a 32,97. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 35,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)