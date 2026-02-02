Piazza Affari: rosso per Avio

azienda aerospaziale italiana

Avio

FTSE Italia Mid Cap

Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 3,61%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 34,02 Euro e supporto a 32,97. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 35,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)