Milano 14:02
45.824 +0,65%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:03
10.279 +0,54%
Francoforte 14:03
24.717 +0,73%

Piazza Affari: rosso per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: rosso per Avio
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,61%.

La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Osservando il grafico di breve periodo di Avio, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 34,02 Euro e supporto a 32,97. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 35,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```