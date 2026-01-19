Milano 16-gen
Giappone, crollano a novembre gli ordini di macchinari del settore privato
(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli ordini di macchinari in Giappone a novembre 2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI).

Il totale degli ordinativi al settore privato ha registrato un decremento del 7,2% dopo il +2,3% riportato a ottobre. In calo anche gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un -11% dopo il +7% precedente (vs attese degli analisti per un -5,2%).

Il dato complessivo, che include anche gli ordini governativi (+67,8%) ed esteri (+5,3%), registra un aumento dell'8,5% a fronte del -6,8% precedente.

