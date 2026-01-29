Milano 9:17
Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo, cauto entusiasmo su conti Big Tech e Fed
(Teleborsa) - Tokyo continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,31%.

I mercati azionari asiatici cauti dopo i risultati contrastanti dei giganti tecnologici statunitensi e la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi invariati. Sebbene Meta e Tesla abbiano superato le aspettative, i costi legati all'IA di Microsoft hanno smorzato l'entusiasmo. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito la necessità di maggiore fiducia sulla discesa dell'inflazione prima di procedere a nuovi tagli dei tassi, previsti dai trader entro fine anno.

Leggermente positivo Hong Kong (+0,57%); come pure, in rialzo Seul (+1,15%).

Leggermente negativo Mumbai (-0,38%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,15%).

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato +0,02%. Modesto guadagno per l'euro nei confronti della divisa cinese, che avanza di poco a +0,25%. Piccolo passo in avanti per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta portando a casa un misero +0,27%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,25%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,81%.
