Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo, cauto entusiasmo su conti Big Tech e Fed

(Teleborsa) - Tokyo
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, Shenzhen
procede a piccoli passi, avanzando dello 0,31%.
I mercati azionari asiatici cauti dopo i risultati contrastanti dei giganti tecnologici statunitensi e la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi invariati. Sebbene Meta e Tesla abbiano superato le aspettative, i costi legati all'IA di Microsoft hanno smorzato l'entusiasmo. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito la necessità di maggiore fiducia sulla discesa dell'inflazione prima di procedere a nuovi tagli dei tassi, previsti dai trader entro fine anno.
Leggermente positivo Hong Kong
(+0,57%); come pure, in rialzo Seul
(+1,15%).
Leggermente negativo Mumbai
(-0,38%); sui livelli della vigilia Sydney
(-0,15%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato +0,02%. Modesto guadagno per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che avanza di poco a +0,25%. Piccolo passo in avanti per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta portando a casa un misero +0,27%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,25%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.