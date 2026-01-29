Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo, cauto entusiasmo su conti Big Tech e Fed

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,31%.I mercati azionari asiatici cauti dopo i risultati contrastanti dei giganti tecnologici statunitensi e la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi invariati. Sebbene Meta e Tesla abbiano superato le aspettative, i costi legati all'IA di Microsoft hanno smorzato l'entusiasmo. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito la necessità di maggiore fiducia sulla discesa dell'inflazione prima di procedere a nuovi tagli dei tassi, previsti dai trader entro fine anno.Leggermente positivo(+0,57%); come pure, in rialzo(+1,15%).Leggermente negativo(-0,38%); sui livelli della vigilia(-0,15%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,25%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%.Il rendimento dell'scambia 2,25%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.