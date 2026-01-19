Enac, nel 2025 oltre 229 milioni passeggeri negli aeroporti italiani

(Teleborsa) - Nel 2025 sono stati oltre 229 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani, con un incremento del +5% rispetto al 2024. È quanto emerge dal documento"L'aumento del traffico aereo del 2025 – ha commentato il– è un segnale forte e inequivocabile della definitiva ripresa del settore e della centralità del trasporto aereo per la crescita economica, la competitività e la connettività del Paese. Il comparto si conferma una leva strategica per l'economia nazionale, capace di sostenere turismo, business e competitività internazionale, accompagnando al tempo stesso l'evoluzione verso un modello di mobilità più innovativo e sostenibile. L'aviazione civile torna a volare e a guardare con fiducia al futuro. Di particolare interesse è l'incremento percentuale dei piccoli aeroporti come Reggio Calabria, Rimini, Pescara, Trieste che determina una positiva riflessione sulla Ram (Regional Air Mobility), policy che Enac sta sviluppando valorizzando la rete aeroportuale minore che potrà permettere la realizzazione di un network tra grandi e piccoli aeroporti".Nel dettagliocon un incremento del +5% rispetto al 2024.si conferma primo scalo per traffico passeggeri con circa 50,9 milioni e una quota del 22% sul totale del traffico.Il, con i suoi 72,5 milioni di passeggeri (pari al 32% del traffico complessivo), mostra volumi sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente. Come primo aeroporto per volumi di traffico si conferma ancora Roma Fiumicino con una quota del 14%, pari a circa 10 milioni di passeggeri.Ilcon 157,2 milioni di passeggeri (pari al 68% del traffico complessivo), è cresciuto del +8% rispetto all'anno precedente. L'area geografica con la quale si osserva il maggior traffico è l'Unione Europea (43%), con laprimo paese e Roma Fiumicino - Madrid Barajas quale rotta principale.mostra come i voli low-cost abbiano trasportato il 63% del totale passeggeri, pari a 145,4 mln (+6% vs 2024) mentre il traffico su vettori tradizionali si è attestato al 37%, pari a 84,3 mln di passeggeri (+3% vs 2024). Ripresa e crescita anche del comparto cargo (merci e posta) che nel 2025 ha movimentato oltre 1,2 milioni di tonnellate, segnando un incremento del +2% rispetto al 2024.rappresenta la principale componente di traffico, con 1,17 milioni di tonnellate (pari al 94% del traffico cargo complessivo) e volumi di traffico in aumento rispetto al 2024, trainato dalla componente Extra-Ue (+7%). Il primo paese per volumi è la Germania, con una quota del 13% (pari a 153mila di tonnellate) e Milano Malpensa - Leipzig-Halle quale rotta principale. Primo aeroporto si conferma Milano Malpensa con una quota del 61% e un incremento del traffico del +4% vs 2024. Il traffico nazionale con circa 72mila tonnellate (pari al 6% del traffico cargo complessivo) ha registrato una flessione del -8% rispetto al 2024.