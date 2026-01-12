Milano 16:18
Ethiopian Airlines investe 12,5 miliardi di dollari per il nuovo aeroporto di Bishoftu

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Ethiopian Airlines ha annunciato che nell’agosto di quest’anno prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, un progetto del valore di 12,5 miliardi di dollari varato da compagnia aerea che punta a disporne entro il 2030 in sostituzione dell’attuale scalo di Addis Abeba-Bole, che gestisce 25 milioni di passeggeri l’anno.

A Bishoftu, che si trova a meno di 50 km a sud-est della capitale etiope e a oltre 1.900 metri di altitudine, sorgerà un grande hub dotato di quattro piste parallele con una capacità fino a 270 aeromobili a terra e in grado di accogliere nella fase iniziale circa 60 milioni di passeggeri l’anno per arrivare a regime fino a 110 milioni di passeggeri all’anno.

(Foto: BOEING 737 MAX 8 ETHIOPIAN PRIMA CONSEGNA)
