Piazza Affari: performance negativa per Italmobiliare

(Teleborsa) - Ribasso per la holding di partecipazioni
, che presenta una flessione del 2,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Italmobiliare
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 29,27 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 27,63 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della holding
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 29,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)