Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:42
25.768 +0,64%
Dow Jones 17:42
49.238 +0,28%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: performance negativa per Italmobiliare

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la holding di partecipazioni, che presenta una flessione del 2,60%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Italmobiliare, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 29,27 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 27,63 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della holding è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 29,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
