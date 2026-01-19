Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: in calo Italmobiliare

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la holding di partecipazioni, che sta segnando un calo del 2,36%.

L'andamento di Italmobiliare nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,2 Euro. Primo supporto visto a 28,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
