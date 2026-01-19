Piazza Affari: in calo Italmobiliare

(Teleborsa) - Rosso per la holding di partecipazioni
, che sta segnando un calo del 2,36%.
L'andamento di Italmobiliare
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della holding
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,2 Euro. Primo supporto visto a 28,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)