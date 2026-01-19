Piazza Affari: in calo Italmobiliare

holding di partecipazioni

Italmobiliare

FTSE Italia Mid Cap

holding

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,36%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,2 Euro. Primo supporto visto a 28,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)