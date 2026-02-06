Milano 10:11
45.602 -0,48%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:11
10.285 -0,23%
Francoforte 10:11
24.510 +0,08%

Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Cellnex Telecom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
