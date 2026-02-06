Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che presenta una flessione dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Cellnex Telecom
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)