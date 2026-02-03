Milano 16:48
Piazza Affari: rosso per BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un decremento del 2,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,187 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,625. Il peggioramento di BFF Bank è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,985.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
