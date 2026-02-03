Piazza Affari: rosso per BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che mostra un decremento del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,187 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,625. Il peggioramento di BFF Bank
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,985.
