Wall Street rimbalza dopo le turbolenze settimanali, recupera il settore tech

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones
(+2,13%), che raggiunge i 49.949 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500
, che arriva a 6.912 punti.
Effervescente il Nasdaq 100
(+1,83%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'S&P 100
(+1,59%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+3,77%), beni industriali
(+2,48%) e energia
(+2,08%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni
(-1,51%) e beni di consumo secondari
(-0,88%).
I listini statunitensi stanno mettendo a segno un deciso rimbalzo
in questa sessione, riportando la calma dopo una settimana di forte turbolenza. Il recupero arriva in seguito alle pesanti vendite che hanno colpito il settore tecnologico
, innescate da un riposizionamento degli investitori sulle strategie legate all'intelligenza artificiale.
Nonostante la performance positiva odierna, il Nasdaq
resta sulla scia della sua peggiore settimana da metà novembre, con un calo complessivo di circa il 2,5%.
Sul fronte macroeconomico
, è attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori americani
a febbraio 2026
. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan
, il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 57,3 punti rispetto ai 56,4 punti del mese di gennaio 2026 e ai 55 attesi dagli analisti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Nvidia
(+7,65%), Caterpillar
(+6,05%), 3M
(+4,30%) e JP Morgan
(+3,95%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon
, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.
Soffre Verizon Communication
, che evidenzia una perdita del 2,08%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, MicroStrategy Incorporated
(+23,47%), ARM Holdings
(+10,13%), AppLovin
(+8,18%) e Advanced Micro Devices
(+8,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amazon
, che continua la seduta con -5,90%.
Preda dei venditori Microchip Technology
, con un decremento del 3,78%.
Si concentrano le vendite su Atlassian
, che soffre un calo del 3,13%.
Vendite su MercadoLibre
, che registra un ribasso del 2,74%.