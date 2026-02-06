Wall Street rimbalza dopo le turbolenze settimanali, recupera il settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il(+2,13%), che raggiunge i 49.949 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 6.912 punti.Effervescente il(+1,83%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,59%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,77%),(+2,48%) e(+2,08%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,51%) e(-0,88%).I listini statunitensi stanno mettendo a segno un decisoin questa sessione, riportando la calma dopo una settimana di forte turbolenza. Il recupero arriva in seguito alle pesanti vendite che hanno colpito il, innescate da un riposizionamento degli investitori sulle strategie legate all'intelligenza artificiale.Nonostante la performance positiva odierna, ilresta sulla scia della sua peggiore settimana da metà novembre, con un calo complessivo di circa il 2,5%.Sul, è attesa in miglioramento la. Secondo i dati preliminari dell', il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 57,3 punti rispetto ai 56,4 punti del mese di gennaio 2026 e ai 55 attesi dagli analisti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,65%),(+6,05%),(+4,30%) e(+3,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,08%.Tra i(+23,47%),(+10,13%),(+8,18%) e(+8,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,90%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,13%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,74%.