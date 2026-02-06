Wall Street apre in leggero rialzo, i timori sugli investimenti AI affossano Amazon

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones
, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,52%; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna l'1,30% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.887 punti.
In denaro il Nasdaq 100
(+1,38%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'S&P 100
(+1,13%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+3,27%), beni industriali
(+1,74%) e finanziario
(+1,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-2,25%) e telecomunicazioni
(-1,10%).
Nonostante la performance odierna il Nasdaq si avvia a chiudera la peggiore settimana da aprile, con un calo complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno al 4%.
A pesare sul comparto tech è stata Amazon
, le cui azioni sono crollate dopo l'annuncio di investimenti
per il 2026 pari a 200 miliardi di dollari
, cifra nettamente superiore alle attese. Il mercato teme che le enormi spese per l'intelligenza artificiale dei quattro principali "hyperscaler" — previste oltre i 630 miliardi di dollari totali — tardino a generare ritorni certi.
Sotto i riflettori anche Stellantis
, in forte calo dopo l'annuncio
di oneri per 26 miliardi di dollari
legati al cambio di strategia sull'elettrico
, e Philip Morris
, penalizzata
dal calo dei volumi di sigarette
nel quarto trimestre.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Caterpillar
(+3,52%), Boeing
(+3,33%), Nvidia
(+3,28%) e JP Morgan
(+3,24%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amazon
, che continua la seduta con -8,97%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+14,00%), Western Digital
(+6,45%), AppLovin
(+6,34%) e ARM Holdings
(+5,96%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon
, che prosegue le contrattazioni a -8,97%.
Sotto pressione Microchip Technology
, con un forte ribasso del 3,45%.
Soffre MercadoLibre
, che evidenzia una perdita del 2,58%.
Preda dei venditori Alphabet
, con un decremento dell'1,71%.