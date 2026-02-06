Milano 10:13
45.616 -0,45%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:13
10.290 -0,19%
Francoforte 10:13
24.511 +0,08%

Parigi: in calo Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la big bank francese, che passa di mano con un calo del 3,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 72,71 Euro. Primo supporto visto a 70,97. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,19.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
