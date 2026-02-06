Parigi: in calo Societe Generale

(Teleborsa) - Sottotono la big bank francese
, che passa di mano con un calo del 3,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 72,71 Euro. Primo supporto visto a 70,97. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)