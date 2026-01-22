Milano 13:19
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:19
10.169 +0,30%
Francoforte 13:19
24.846 +1,16%

Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale
(Teleborsa) - Avanza la big bank francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto di credito francese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Societe Generale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 70,59 Euro. Primo supporto a 69,71. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 69,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```