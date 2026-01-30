Milano 13:22
Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,42%, rispetto a -0,2% dell'indice di Parigi).


La tendenza di breve dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,29.

