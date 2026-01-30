Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese
, che avanza bene dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Societe Generale
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,42%, rispetto a -0,2% dell'indice di Parigi
).
La tendenza di breve dell'Istituto di credito francese
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)