DiaSorin ottiene autorizzazione De Novo da FDA per test automatizzato su epatite delta

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, haper il primo(HDV) sul sistema immunodiagnostico LIAISON XL. Designato come Breakthrough Device dalla FDA, il test supporta la diagnosi dell'HDV in pazienti affetti dal virus dell'epatite B (HBV) acuta o cronica. Lo sviluppo del test è stato supportato da Gilead Sciences.L'epatite delta, o epatite D, è una. Manifestandosi come co-infezione o superinfezione in individui con HBV, l'HDV può evolvere in malattia cronica, cirrosi, insufficienza epatica e cancro. I tassi di mortalità possono raggiungere il 50% entro 5 anni nei pazienti cirrotici. Si stima che l'epidemia globale di HDV colpisca oltre 15 milioni di individui, con molti casi non diagnosticati sia nelle aree endemiche che non endemiche.Il LIAISON Murex Anti-HDV è il primo test immunodiagnostico completamente automatizzato autorizzato dalla FDA per la rilevazione dell'HDV negli Stati Uniti,e migliorando l'identificazione dei pazienti. Il test immunodiagnostico HDV completamente automatizzato sul sistema LIAISON XL sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da febbraio 2026."Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo traguardo nella diagnosi dell'HDV, che conferma la nostra capacità di ampliare l'offerta di test specialistici innovativi di Diasorin - ha commentato- Crediamo che questa nuova soluzione diagnostica possa supportare decisioni cliniche critiche, contribuendo a prevenire le gravi complicanze dell'epatite delta".