Gpi, contratto decennale con il servizio trasfusionale del Galles

(Teleborsa) -, società leader nel settore software e servizi a supporto della trasformazione digitale della sanità, si è aggiudicata la gara per la fornitura del sistema informatico per la gestione trasfusionale del Welsh Blood Service, l'organizzazione responsabile della raccolta e distribuzione del sangue in Galles.Il(circa 7,7 milioni di euro) e una durata decennale, con opzione di rinnovo.L'aggiudicazione, spiega una nota, consolida la posizione di Gpi nel mercato britannico della sanità digitale e conferma la competitività delle sue soluzioni su scala internazionale. A convincere il Welsh Blood Service è stata Gpi4Med.Blood, la piattaforma GPI per la gestione completa del ciclo trasfusionale, che garantisce la tracciabilità completa del sangue in ogni passaggio, dal donatore al ricevente, assicurando sicurezza, controllo e piena integrazione con i sistemi informativi ospedalieri già in uso."È un giorno importante per GPI e per il Welsh Blood Service - ha commentato. Questo accordo, che auspico possa durare a lungo, rappresenta, basata sulle competenze di entrambe le organizzazioni".