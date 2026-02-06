Santander, Scope: punta a maggiore redditività rafforzando la sua presenza in USA

Banco Santander

(Teleborsa) - L'diperdimostra la sua "e nelle sue prospettive commerciali a lungo termine, nonostante l'attuale scenario di elevato rischio politico, deterioramento delle finanze pubbliche e indebolimento degli standard di governance". Lo afferma Scope Ratings in una ricerca sul tema.Dal punto di vista del gruppo, l'acquisizione non ha un impatto trasformativo. Le attività di Webster rappresentano solo il 4% del Gruppo Santander su base proforma, ma sono più rilevanti in termini di contributo ai ricavi, soprattutto perché, dall'11% dell'utile netto del gruppo a quasi il 16%. Circa un terzo dei profitti del gruppo proverrà ancora dai mercati emergenti (Messico, Brasile, Cile, Argentina).L'acquisizione dei depositi di Webster Bank consentirà a Santander di, portandola all'8%. Le attività di Santander negli Stati Uniti sono limitate in termini di prestiti totali (128 miliardi di dollari), ma l'integrazione con Webster aumenterà il portafoglio prestiti del 70%.Santander prevede che si concretizzeranno, nonostante una sovrapposizione relativamente limitata tra le filiali. Sinergie di costo totali pari a circa 800 milioni di dollari, derivanti principalmente da efficienze aziendali, IT e spese generali, corrispondono a circa il 19% della base di costo combinata proforma. Inoltre, Santander afferma di aver individuato almeno 100 milioni di dollari per l'ottimizzazione del bilancio, consentendo un indice di efficienza obiettivo del 40%, in calo rispetto al 48% proforma considerando entrambe le entità (Santander US e Webster).Si prevede che l'operazione genererà un ritorno sul capitale tangibile per le entità combinate pari al 18%, in aumento rispetto al 10% precedente, poiché l'aumento di scala offre finalmente a Santander il vantaggio di allineare la performance delle sue attività negli Stati Uniti ai livelli obiettivo del gruppo di oltre il 20% entro il 2028. Tuttavia, "l'al raggiungimento di tali obiettivi di redditività", fa notare Scope.