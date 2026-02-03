Banco Santander si espande negli Usa, acquisirà Webster Bank per 12,2 miliardi di dollari

Banco Santander

(Teleborsa) - Il colosso spagnoloha stretto un accordo per l'acquisizione di, holding di Webster Bank, una banca diversificata statunitense operante nel settore retail e commerciale con sede a Stamford, Connecticut.Questa acquisizione, pari a circa il 4% degli asset di Santander, integra la presenza di Santander negli Stati Uniti, posizionando l'attività combinatae tra le prime cinque per depositi nei principali stati del Nord-Est degli Stati Uniti.In base all'accordo, Webster è valutata a una valutazione implicita del capitale proprio di(10,3 miliardi di euro), sulla base di un corrispettivo di, pari a 26,25 dollari per azione Webster, sulla base del prezzo medio ponderato per il volume di 10,79 euro per azione Santander per il periodo di tre giorni conclusosi il 2 febbraio 2026, e di un rapporto di cambio EUR/USD di 1,1840 al 2 febbraio 2026, per un corrispettivo totale di 75,00 dollari per azione Webster.Il corrispettivo totale attribuisce a Webster unrispetto al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Webster, pari a 65,75 dollari per il periodo di tre giorni conclusosi il 2 febbraio 2026. Ciò equivale a un rapporto prezzo/utili pari a 10 volte gli utili di consenso di Webster per il 2028, ovvero 6,8 volte al netto dei risparmi sui costi previsti.Il corrispettivo è costituito per ildi nuova emissione sotto forma di American Depositary Shares o, se possibile, azioni ordinarie Santander., ha dichiarato: "Questa transazione è strategicamente significativa per la nostra attività negli Stati Uniti, pur rimanendo un elemento aggiuntivo per l'intero Gruppo. Ci consente di rafforzare il nostro franchising sia in termini di dimensioni che di redditività, migliorando il nostro mix di finanziamenti e i risultati economici, inclusi i minori costi di finanziamento, e ci pone sulla buona strada per raggiungere un RoTE di circa il 18% negli Stati Uniti entro il 2028, tra le prime cinque per redditività tra le 25 maggiori banche commerciali statunitensi. Sosterrà inoltre l'obiettivo del Gruppo di superare il 20% di RoTE entro il 2028. È importante sottolineare che possiamo raggiungere questo obiettivo mantenendo tutti i nostri impegni in materia di remunerazione degli azionisti, incluso il 5% di riacquisto di azioni proprie da miliardi di dollari approvato oggi e i nostri più ampi impegni di distribuzione".Da un punto di vista finanziario, ha aggiunto Botín, "questa transazione genera un valore significativo e tangibile per il Gruppo e i nostri azionisti, con un incremento degli utili di circa il 7-8% e un ritorno sul capitale investito di circa il 15%. E, cosa importante, Webster, insieme a TSB nel Regno Unito, significa che tutti i mercati principali di Santander dovrebbero operare con un RoTE superiore al 15%, riflettendo un profilo di rendimento costantemente elevato e una solida opportunità di crescita organica in tutto il Gruppo. Il corrispettivo si basa su un mix equilibrato di liquidità e azioni che migliora l'incremento degli utili per azione per gli azionisti di Santander, consentendo al contempo agli azionisti di Webster di beneficiare rialzo combinato."