Societe Generale, conti da record nel 2025, accelera nel 2026 con obiettivo ROTE oltre il 10%

(Teleborsa) - Questa mattina Societe Generale
ha alzato il velo sui risultati 2025
che hanno registrato numeri da record
: l'utile netto
si è attestato a 6 miliardi di euro, in aumento del 43% rispetto all’anno precedente, e i ricavi
sono cresciuti del 6,8% a 27,25 miliardi di euro, escludendo le dismissioni di attività, superando l’obiettivo della banca di una crescita superiore al 3%.
Le spese operative
sono diminuite del 2% a 17,34 miliardi di euro sulla stessa base, meglio dell’obiettivo di riduzione superiore all’1%. Il rapporto costi/ricavi
è migliorato al 63,6% dal 69%, al di sotto dell’obiettivo del 65%.
Il rendimento del capitale tangibile (ROTE)
ha raggiunto il 10,2% nel 2025, superando l’obiettivo della banca di circa il 9% e in aumento rispetto al 6,9% del 2024.
A fine 2025 il rapporto di Capitale sociale Tier 1
della banca si è attestato al 13,5%, circa 320 punti base sopra i requisiti regolamentari.
Nel solo quarto trimestre
, l’utile netto è stato di 1,42 miliardi di euro, in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati del 6,8% escludendo le dismissioni, mentre i costi sono diminuiti dell’1,4%. Il ROTE per il trimestre è stato del 9,5%.
Per il 2026
la banca francese ora prevede che il ROTE
supererà il 10%, grazie a una crescita dei ricavi
superiore al 2%, una riduzione dei costi
di circa il 3% e un rapporto costi/ricavi
inferiore al 60%.
La banca francese ha dichiarato che distribuirà 4,68 miliardi di euro agli azionisti per il 2025
, un aumento del 169% rispetto a 1,74 miliardi di euro nel 2024, comprendenti 1,22 miliardi in dividendi in contanti, 1,46 miliardi in riacquisti di azioni, a cui si aggiungono due riacquisti straordinari di azioni da 1 miliardo ciascuno già lanciati nel 2025.
La Banca Centrale Europea ha approvato il programma di riacquisto di azioni da 1,46 miliardi di euro, che sarà avviato il 9 febbraio.
Il saldo del dividendo
a valere sul 2025 di 1 euro
per azione sarà pagato il 3 giugno, dopo l'acconto sulla cedola di 0,61 euro pagato lo scorso ottobre.
La prossima fase strategica del gruppo sarà presentata al Capital Markets Day del 21 settembre 2026
. Lo ha annunciato il CEO Slawomir Krupa. Il presidente Lorenzo Bini Smaghi ha invece detto che il Cda ha deciso all'unanimità di rinnovare il mandato dell'Ad Krupa
per un mandato di quattro anni a partire dal 2027, "al fine di rafforzare ulteriormente la posizione di Société Générale come banca leader in Europa".