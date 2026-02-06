Societe Generale, conti da record nel 2025, accelera nel 2026 con obiettivo ROTE oltre il 10%

Societe Generale

(Teleborsa) - Questa mattinaha alzato il velo suiche hanno registrato: l'si è attestato a 6 miliardi di euro, in aumento del 43% rispetto all’anno precedente, e isono cresciuti del 6,8% a 27,25 miliardi di euro, escludendo le dismissioni di attività, superando l’obiettivo della banca di una crescita superiore al 3%.Lesono diminuite del 2% a 17,34 miliardi di euro sulla stessa base, meglio dell’obiettivo di riduzione superiore all’1%. Ilè migliorato al 63,6% dal 69%, al di sotto dell’obiettivo del 65%.Ilha raggiunto il 10,2% nel 2025, superando l’obiettivo della banca di circa il 9% e in aumento rispetto al 6,9% del 2024.A fine 2025 il rapporto didella banca si è attestato al 13,5%, circa 320 punti base sopra i requisiti regolamentari.Nel solo, l’utile netto è stato di 1,42 miliardi di euro, in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati del 6,8% escludendo le dismissioni, mentre i costi sono diminuiti dell’1,4%. Il ROTE per il trimestre è stato del 9,5%.Per illa banca francese ora prevede che ilsupererà il 10%, grazie a una crescita deisuperiore al 2%, unadi circa il 3% e un rinferiore al 60%.La banca francese ha dichiarato che, un aumento del 169% rispetto a 1,74 miliardi di euro nel 2024, comprendenti 1,22 miliardi in dividendi in contanti, 1,46 miliardi in riacquisti di azioni, a cui si aggiungono due riacquisti straordinari di azioni da 1 miliardo ciascuno già lanciati nel 2025.La Banca Centrale Europea ha approvato il programma di riacquisto di azioni da 1,46 miliardi di euro, che sarà avviato il 9 febbraio.Ila valere sul 2025 diper azione sarà pagato il 3 giugno, dopo l'acconto sulla cedola di 0,61 euro pagato lo scorso ottobre.La prossima fase strategica del gruppo sarà presentata al. Lo ha annunciato il CEO Slawomir Krupa. Il presidente Lorenzo Bini Smaghi ha invece detto che il Cda ha deciso all'unanimità diper un mandato di quattro anni a partire dal 2027, "al fine di rafforzare ulteriormente la posizione di Société Générale come banca leader in Europa".