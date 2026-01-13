Milano 16:54
Il calendario societario 2026 di Stellantis

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - La Casa automobilistica italo-francese-statunitense ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026.
Inoltre, in linea con la politica dei dividendi, i vertici di Stellantis hanno indicato che in caso di delibera assembleare su un dividendo per l'esercizio 2025, lo stacco sarebbe a aprile 2026. Tale informativa, hanno specificato, è data solo per obblighi normativi e non anticipa distribuzioni per il 2026 o anni successivi.


Giovedì 26/02/2026
CDA: Risultati dell’esercizio 2025
Appuntamento: Live webcast e conference call

Martedì 14/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio 2025

Giovedì 30/04/2026
CDA: Risultati del primo trimestre 2026
Appuntamento: Live webcast e conference call

Giovedì 30/07/2026
CDA: Risultati del secondo trimestre 2026
Appuntamento: Live webcast e conference call

Mercoledì 28/10/2026
CDA: Risultati del terzo trimestre 2026
Appuntamento: Live webcast e conference call

