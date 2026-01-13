Il calendario societario 2026 di Stellantis

(Teleborsa) - La Casa automobilistica italo-francese-statunitense
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026.
Inoltre, in linea con la politica dei dividendi, i vertici di Stellantis
hanno indicato che in caso di delibera assembleare su un dividendo
per l'esercizio 2025, lo stacco sarebbe a aprile 2026. Tale informativa, hanno specificato, è data solo per obblighi normativi e non anticipa distribuzioni per il 2026 o anni successivi. Giovedì 26/02/2026 CDA
: Risultati dell’esercizio 2025Appuntamento
: Live webcast e conference call Martedì 14/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio 2025 Giovedì 30/04/2026 CDA
: Risultati del primo trimestre 2026Appuntamento
: Live webcast e conference callGiovedì 30/07/2026 CDA
: Risultati del secondo trimestre 2026Appuntamento
: Live webcast e conference call Mercoledì 28/10/2026 CDA
: Risultati del terzo trimestre 2026Appuntamento
: Live webcast e conference call