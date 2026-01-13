Il calendario societario 2026 di Stellantis

Casa automobilistica italo-francese-statunitense

Stellantis

Stellantis ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026. Inoltre, in linea con la politica dei dividendi, i vertici di Stellantis hanno indicato che in caso di delibera assembleare su un dividendo per l'esercizio 2025, lo stacco sarebbe a aprile 2026. Tale informativa, hanno specificato, è data solo per obblighi normativi e non anticipa distribuzioni per il 2026 o anni successivi.

Calendario 2026:
- Risultati dell'esercizio 2025: Live webcast e conference call
- Approvazione del bilancio 2025
- Risultati del primo trimestre 2026: Live webcast e conference call
- Risultati del secondo trimestre 2026: Live webcast e conference call
- Risultati del terzo trimestre 2026: Live webcast e conference call