Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/02/2026

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1828. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1793. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1863.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
