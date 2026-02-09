Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:54
25.309 +0,93%
Dow Jones 17:54
50.130 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,13%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.403. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.586. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45.294.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```