Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un +0,13%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.403. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.586. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 45.294.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)