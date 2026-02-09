Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,60%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 66,68 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 61,29 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del greggio WTI è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 66,68.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)