Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:55
25.310 +0,94%
Dow Jones 17:55
50.131 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/02/2026

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,60%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 66,68 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 61,29 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del greggio WTI è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 66,68.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
