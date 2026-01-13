Pozzi Milano, sottoscritto atto di fusione di Mascagni Casa

(Teleborsa) - Pozzi Milano
, società attiva nel settore della moda per la tavola, ha reso noto che è stata realizzata la fusione per incorporazione della controllata al 100% Mascagni Casa
in Pozzi Milano mediante la stipula del relativo atto di fusione.
La fusione è stata deliberata dal Cda della società incorporante e dall'assemblea straordinaria della società incorporanda del 28 ottobre 2025, a seguito della predisposizione e approvazione del progetto di fusione da parte dei competenti organi sociali delle due società.
La fusione consentirà una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e dei flussi finanziari, favorendo sinergie operative e amministrative e determinando una riduzione dei costi generali derivanti dal mantenimento di strutture e funzioni duplicate.
In considerazione della natura "semplificata" della fusione, il capitale sociale di Pozzi Milano rimarrà invariato e la fusione sarà attuata mediante annullamento di tutte le azioni costituenti il ??capitale sociale della società incorporante. Non si applicherà alcun rapporto di cambio, né saranno richieste modalità di assegnazione delle azioni Pozzi Milano né di determinazione del diritto agli utili.
Lo statuto della società incorporante non subirà modifiche per effetto della fusione, in quanto l'attività svolta da Mascagni Casa rientra già nell'ambito di attività e nello statuto di Pozzi Milano.