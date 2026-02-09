Milano
17:35
46.823
+2,06%
Nasdaq
17:57
25.308
+0,93%
Dow Jones
17:57
50.133
+0,03%
Londra
17:35
10.386
+0,16%
Francoforte
17:35
25.015
+1,19%
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 18.13
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,14%
Il Dow Jones prende il via a 50.047,79 punti
In breve
,
Finanza
09 febbraio 2026 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,14%, dopo un'apertura a 50.047,79.
Argomenti trattati
USA
(299)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,03%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto