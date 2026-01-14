Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 13/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,76 miliardi di euro, con un incremento del 13,94%, rispetto ai precedenti 3,3 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,67 miliardi.Su 755 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 362 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 352 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 41 azioni del listino milanese.