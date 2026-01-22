Milano 9:43
Giappone, export in aumento a dicembre

bilancia commerciale in surplus a dicembre per 105,7 miliardi

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in surplus nel mese di dicembre 2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un avanzo di 105,7 miliardi di yen.

Il dato si confronta con l'avanzo di 316,7 miliardi di novembre. Le attese degli analisti indicavano un attivo di 357 miliardi di yen.

In termini di volumi, l'export segnala un aumento annuale del 5,1% (sotto le attese a +6,1%), mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 5,3% (superiore alle attese a +3,6%).
