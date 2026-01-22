Giappone, export in aumento a dicembre

(Teleborsa) - La bilancia commerciale
del Giappone chiude in surplus nel mese di dicembre 2025. Secondo il Ministero delle Finanze
del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un avanzo
di 105,7 miliardi di yen.
Il dato si confronta con l'avanzo di 316,7 miliardi di novembre. Le attese degli analisti indicavano un attivo di 357 miliardi di yen.
In termini di volumi, l'export
segnala un aumento annuale del 5,1% (sotto le attese a +6,1%), mentre le importazioni
hanno registrato una crescita del 5,3% (superiore alle attese a +3,6%).