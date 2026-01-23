MAIRE, Equita alza target price post acquisizione di Ballestra e annuncio LNG

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 15 euro
per azione (+7%) il target price
su MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo i due recenti sviluppi strategici rilevanti (acquisizione
del Gruppo Ballestra e ingresso
nel mercato LNG USA tramite Tecnimont).
Il TP è stato alzato per riflettere un maggiore valore strategico del gruppo
(piattaforma tecnologica più ampia, opzionalità di crescita nel LNG USA) e un miglior outlook 2026 e di medio termine.
"Riteniamo che Maire sia ben posizionata per raggiungere i target ambiziosi di crescita supportata dal buon track record esecutivo, un ampio portafoglio di tecnologie, un incrementata capacità ingegneristica e un bilancio molto solido - si legge nella ricerca - Il titolo tratta a multipli attraenti
(circa 16x P/E e circa 8x EV/EBITDA sul FY26), considerato il tasso di crescita degli utili al 17% CAGR dei prossimi cinque anni.