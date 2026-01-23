Milano 14:15
MAIRE, Equita alza target price post acquisizione di Ballestra e annuncio LNG
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 15 euro per azione (+7%) il target price su MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo i due recenti sviluppi strategici rilevanti (acquisizione del Gruppo Ballestra e ingresso nel mercato LNG USA tramite Tecnimont).

Il TP è stato alzato per riflettere un maggiore valore strategico del gruppo (piattaforma tecnologica più ampia, opzionalità di crescita nel LNG USA) e un miglior outlook 2026 e di medio termine.

"Riteniamo che Maire sia ben posizionata per raggiungere i target ambiziosi di crescita supportata dal buon track record esecutivo, un ampio portafoglio di tecnologie, un incrementata capacità ingegneristica e un bilancio molto solido - si legge nella ricerca - Il titolo tratta a multipli attraenti (circa 16x P/E e circa 8x EV/EBITDA sul FY26), considerato il tasso di crescita degli utili al 17% CAGR dei prossimi cinque anni.
