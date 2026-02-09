Esposizione contenuta dei settori finanziari europei al credito privato, ma non priva di rischi

Barclays

(Teleborsa) - In un suo recente report,ha evidenziato come ilabbia registrato una, trainata da un "aumento delle, dalla robustae daipersistentemente interessanti rispetto ai mercati pubblici".I mercati globali del credito privato - ricorda il broker citando Moody's - sono, raggiungendo circa 1,7 trilioni di dollari di AuM a livello globale alla fine del 2024 e si prevede che si espanderanno a poco meno di 3 trilioni di dollari entro il 2028.In questo contesto, evidenziano gli analisti, "l'deialrimane, ma non priva di". Essi ritengono che "vi sianodal punto di vista della, sebbene i recenti, uniti aldi alcuni parametri di rischio, suggeriscano che questo rimanga un".L'analisi di Barclays tiene in considerazione le banche, i diversified financials e gli operatori assicurativi.Per quanto riguarda la prima categoria, gli analisti, né in termini di qualità degli attivi né di dinamiche competitive. Infatti, ipoteticamente, le banche potrebbero espandere i loro ROTE prestando agli istituti di credito non bancari (che finanzierebbero quindi le PMI, ad esempio), invece di prestare direttamente alle PMI".L'di Barclays suggerisce che i rendimenti dei prestiti agli istituti di credito non bancari potrebbero essere s. Questo, spiegano gli analisti, "è interessante anche alla luce della(SIU), che potrebbe contribuire a finanziare l'economia reale, costringendo eventualmente le banche ad aumentare la loro esposizione agli istituti di credito non bancari".La banca d'affari ritiene che il mercato "per alcune esposizioni agli istituti di credito non bancari", in particolare per il credito privato, e i. L'esposizione al credito privato "appare limitata per le banche europee nella nostra copertura", aggiungono gli analisti che segnalanocome la più esposta con circa il 5% di credito privato/prestiti totali, seguita dacon il 3%.In ambito diversified financials, il credito privato rappresenta una. "Nonostante le preoccupazioni del mercato pubblico circa gli sviluppi in alcune parti del mercato del credito privato statunitense, i gestori patrimoniali alternativi europei continuano ad apprezzare alcune parti del settore, con CVC e Man Group che hanno recentemente acquisito gestori del credito statunitensi, rispettivamente Marathon e Bardin Hill", sottolineano gli analisti.Sebbene nel secondo semestre del 2025 vi siano state fonti di preoccupazione individuali nel mercato dela causa di alcuni fallimenti, "sembrano esserciad altre aree del credito privato, in particolare in".Infine, Barclays evidenzia l'esposizione contenuta anche del settore assicurativo. Negli ultimi 5 anni, scrive il broker, "l'esposizione delle compagnie assicurative europee è, sia in termini assoluti (dal 10% al 12,5% dei portafogli di investimento totali) sia rispetto all'aumento di 19 punti percentuali dei coefficienti di solvibilità mediani (ora al 210%) osservato nello stesso periodo". Nel Vecchio Continente, "ianche adottando una definizione ampia di credito privato, con le esposizioni più elevate guidate daie dalle(ASR, NN,)".Ad avviso di Barclays, "lapotrebbe incentivare unanel continente,per alcuni strumenti (in particolare i CLO),così significativamente il".L'di Barclays suggerisce che i "delle attività potrebbero generare uncompreso tra l'1,5% e il 4%".