Jacobs, QXO rafforza la linea di finanziamento a 3 miliardi per operazioni M&A

(Teleborsa) - QXO
sta ampliando in modo significativo la propria capacità finanziaria per sostenere una nuova ondata di acquisizioni.
La società guidata da Brad Jacobs ha ottenuto ulteriori 1,8 miliardi di dollari da un gruppo di investitori che include Temasek Holdings, portando il totale del finanziamento a 3 miliardi di dollari. L’operazione più che raddoppia l’accordo da 1,2 miliardi
annunciato la settimana precedente con Apollo Global Management.
Secondo fonti vicine al dossier, anche PGIM e Iconiq Capital hanno aderito al consorzio, contribuendo a rafforzare la raccolta complessiva. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi, anche se i tempi non sono definitivi.
Dall'annuncio del finanziamento guidato da Apollo, le azioni QXO hanno guadagnato circa il 27%.