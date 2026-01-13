Milano 12-gen
45.732 0,00%
Nasdaq 12-gen
25.788 +0,08%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12-gen
10.141 0,00%
Francoforte 12-gen
25.405 0,00%

UBS, FT: il CEO Sergio Ermotti prevede di dimettersi nell'aprile 2027

Banche, Finanza
UBS, FT: il CEO Sergio Ermotti prevede di dimettersi nell'aprile 2027
(Teleborsa) - Sergio Ermotti, CEO di UBS Group che ha avuto un ruolo chiave nell'acquisizione e integrazione dell'ex rivale Credit Suisse, ha intenzione di dimettersi nell'aprile 2027. Lo scrive il Financial Times, citando fonti a conoscenza della situazione, secondo cui Aleksandar Ivanovic, a capo della divisione Asset Management, appare come uno dei manager più probabili successori.

Ermotti è CEO di UBS Group dal 2023. È stato anche CEO dal 2011 al 2020. È rientrato in UBS da Swiss Re, dove è stato presidente fino al 2023. Prima di entrare in UBS nel 2011, ha lavorato presso UniCredit, dove dal 2007 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Deputy CEO e Responsabile di Corporate & Investment Banking e Private Banking, prima di ricoprire la carica di responsabile della Divisione Markets & Investment Banking. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni presso Merrill Lynch nei settori dei derivati ??azionari e dei mercati dei capitali.
Condividi
```